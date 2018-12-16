В Краснодаре противогололедными средствами обработали девять мостов
В Краснодаре ночью 16 декабря дороги и мосты расчистили от наледи, которая возникла после дождя и снега
С 4:00 до 6:00 противогололедными реагентами обработали все девять мостов и путепроводов в городе. Отмечается, что сейчас общественный транспорт работает без сбоев. К уборке улиц от снега и наледи готовы 28 спецмашин. Всего обрабатывается около 2 млн кв. метров дорог.
Директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов сообщил, что при необходимости рабочие обрабатывают проезжую часть дороги реагентами и песчано-соляной смесью, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Как писали Юга.ру, в Крраснодаре на 16 декабря прогнозируют дождь. Днем температура поднимется до 3 °С. Ветер до 5 м/с.
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