В Краснодаре противогололедными средствами обработали девять мостов

В Краснодаре ночью 16 декабря дороги и мосты расчистили от наледи, которая возникла после дождя и снега

С 4:00 до 6:00 противогололедными реагентами обработали все девять мостов и путепроводов в городе. Отмечается, что сейчас общественный транспорт работает без сбоев. К уборке улиц от снега и наледи готовы 28 спецмашин. Всего обрабатывается около 2 млн кв. метров дорог.

Директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов сообщил, что при необходимости рабочие обрабатывают проезжую часть дороги реагентами и песчано-соляной смесью, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.