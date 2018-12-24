Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с неопытным водителем на Ставрополье

В Буденновском районе Ставропольского края ночью 23 декабря произошло ДТП, есть жертвы

Авария произошла в 19:30 на 239-м км федеральной трассы Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск — Минеральные Воды. По предварительным данным, водитель машины «ВАЗ-21074», двигаясь со стороны Буденновска в направлении Зеленокумска, обогнал автомобиль, выехал на встречку и столкнулся с «ВАЗ-21140». По инерции «ВАЗ-21074» продолжила движение и столкнулась с автомобилем Ford Focus.

За рулем «ВАЗ-21140» находился 44-летний житель Чечни, он скончался от полученных травм. 19-летний житель Зеленокумска, который был за рулем «ВАЗ-21074», получил перелом бедра, его 26-летний пассажир с признаками опьянения травмировал голову.

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Правоохранители установили, что водитель «ВАЗ-21074», предполагаемый виновник ДТП, имеет водительский стаж сроком два месяца и неоднократно привлекался к ответственности за нарушение ПДД. По факту аварии проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.