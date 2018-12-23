Три человека погибли при столкновении микроавтобуса и легковушки на Ставрополье

Ставропольский край

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В Ставропольском крае 22 декабря произошла аварии, в которой погибли три человека

ДТП случилось около 21:00 на трассе Астрахань — Элиста — Ставрополь. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-21104 ехал из Светлограда в сторону Ипатово. При объезде препятствия он выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz.

В результате аварии погибли трое пассажиров легковушки. Водитель и еще один пассажир этой машины получили травмы. Их доставили в Петровскую районную больницу.

Пострадавшие и погибшие — жители Ипатовского района. Водитель микроавтобуса — житель Чечни. Он не пострадал. Во время ДТП пассажиров в микроавтобусе не было.

По факту происшествия проводят проверку, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Ставропольскому краю.

ДТП
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Три человека погибли при столкновении микроавтобуса и легковушки на Ставрополье
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