Два человека погибли в ДТП на Ставрополье
В Шпаковском районе Ставропольского края 22 декабря произошло ДТП с двумя погибшими
Около12 часов на обходе села Татарка столкнулись KIA и Skoda.
«По предварительным данным, водитель KIA, двигаясь со стороны Ставрополя в направлении Невинномысска, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным автомобилем Skoda. Сопутствующим факторами ДТП стали туман и мокрая проезжая часть», — сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Ставропольскому краю.
В результате два пассажира KIA — мужчина и женщина — скончались на месте. Водитель иномарки с тяжелыми травмами госпитализирована. Водитель и три пассажира «Шкоды», в том числе дети 6 и 7 лет, которых перевозили в автокреслах, также доставлены в лечебное учреждение, где их осматривают врачи.
Обстоятельства аварии и степень ответственности обоих водителей устанавливается.
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