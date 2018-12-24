Аварию на тепловых сетях в Краснодаре ликвидировали

Власти Краснодара 24 декабря сообщили, что возобновляют подачу воды и тепла в Юбилейный и Славянский микрорайоны, пострадавшие от аварии

В пресс-службе мэрии сообщили, что ремонтно-восстановительные работы завершены, возобновляется подача тепла и воды в часть домов.

«Ремонтные работы на тепломагистрали диаметром 700 мм по ул. Бойлерной, 7А, которая идёт от мощной котельной РОК-1, подающей теплоноситель в Славянский и Юбилейный микрорайоны, начались утром, продолжались в течение дня и завершились около 21:15», — рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства и ТЭК Юрий Донченко.

По его словам, работы длились дольше запланированного из-за дождя. Донченко отметил, что заполнение системы будет проходить еще в течение нескольких часов — это связано с протяженностью трубопровода и подводящих к домам сетей.