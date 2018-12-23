Жители Юбилейного и Славянского микрорайонов Краснодара остались без отопления из-за аварии

В Краснодаре утром 23 декабря произошла авария на тепловых сетях на улице Бойлерной

В результате без отопления остались жители Славянского и Юбилейного микрорайонов.

Авария произошла на теплосети диаметром 700 мм. Специалисты уже нашли аварийный участок и восстанавливают трубопровод.

Планируется, что ремонтные работы завершат до 18:00. После этого возобновят подачу тепла и горячей воды, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.