Роспотребнадзор рассказал, как выбрать сладости для новогодних подарков

Роспотребнадзор 10 декабря представил список правил, которых следует придерживаться при выборе сладких новогодних подарков

В ведомстве порекомендовали покупателям при выборе подарочных сладких наборов для детей брать те, в составе которых минимум пищевых добавок, консервантов, гомогенезированных жиров и масел. Лучше не покупать кондитерскую продукцию, в которую добавляют ядра абрикосовой косточки и арахис — это аллергены, вредные для детей. Также для детского питания не рекомендуется карамель и продукты, в которых содержится алкоголь более 0,5% этанола.

В Роспотребнадзоре рассказали, что при выборе новогоднего подарка для ребенка нужно отдавать предпочтение галетному печенью. Врачи рекомендуют его при диетах, связанных с проблемами ЖКТ — галетное менее калорийное, чем песочное. Конфеты лучше покупать шоколадные. Помимо калорий, шоколад содержит калий, кальций, магний, фосфор и необходимые организму биофлавоноиды, антиоксидатны, витамины А, С, Е, пусть и в небольших количествах. В какао-бобах содержится магний, который улучшает память.

В новогодний подарок следует включить зефир — в составе этого продукта нет ни животных, ни растительных жиров. Для его изготовления используют только белки, сахар, фруктово-ягодное пюре и натуральные загустители, например, агар-агар, пектин и желатин. В состав зефира входит белок, выполняющий роль строительного материала для мышц, и глюкоза, которая улучшает работу мозга и укрепляет иммунитет. Для детского угощения подойдет пастила — это диетический продукт, в котором нет жиров.

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В Роспотребнадзоре напомнили, что игрушка, которые можно положить в подарок вместе с конфетами и другими сладостями, должна быть в специальной упаковке, защищающей от контакта с продуктами.