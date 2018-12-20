Россиянам дали рекомендации по выбору красной икры

Роспотребнадзор 20 декабря опубликовал рекомендации по выбору красной икры

Специалисты советуют не покупать красную икру с рук и в местах несанкционированной торговли. Крышка банки не должна быть вздутой.

Уточняется, что натуральные икринки мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные, не имеют пленок и трещинок. Икринки натурального продукта имеют ядро. Они лопаются при слабом нажатии. Искусственные икринки однородны, их оболочка более жесткая.

Натуральная икра в горячей воде белеет и опускается на дно, искусственная растворяется.

На этикетке должно быть написано название рыбы, из которой была изъята икра, дата изготовления и фасовки продукта. На жестяной банке должна быть указана дата изготовления, слово «икра», номер завода и смены, индекс рыбной промышленности «Р». Специалисты отмечают, что надпись должна быть выбита изнутри.

В Роспотребнадзоре рекомендуют не покупать икру, в состав которой входит пищевая добавка Е-239. Консерванты, которые допустимы и безопасны, — Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213.

Хранить икру нужно в холодильнике при температуре, которая указана на банке. Икру лучше не оставлять в открытой жестяной банке. Ее необходимо переложить в чистую сухую стеклянную посуду, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.