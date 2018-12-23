Сход селей в горах и подъемы уровней воды в реках. На Кубани ожидают ухудшение погоды
Краснодарский край Оксана Васильченко
В Краснодарском крае 23 и 24 декабря прогнозируют ухудшение погоды
В южной части региона ожидается сильный дождь, а также мокрый снег. На реках Черноморского побережья (от Анапы до Магри) возможны резкие подъемы уровней воды. Местами они могут превышать неблагоприятные отметки. В горах прогнозируют сход селей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
По краю объявили экстренное предупреждение. Сейчас работает оперативный штаб. В готовности находится аэромобильная группировка из 100 человек, 24 машини и семи лодок.
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