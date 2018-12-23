На улице Восточно-Кругликовской в Краснодаре хотят построить линевку
В Краснодаре на улице Восточно-Кругликовской планируют построить ливневую канализацию
Коллектор собираются проложить на территории ЖК «Легенда», на улице Героя Владислава Посадского, Тихорецкой и 4-м Тихорецком проезде. Недалеко от Комсомольского микрорайона новый коллектор подсоединят к существующей канализационной сети.
Длина нового коллектора составит 5,7 км. Он будет состоять из пяти участков. Запланировано строительство трех канализационных насосных станций и локальных очистных сооружений. Срок реализации проекта — более года.
Мэр Краснодара Евгений Первышов уже подписал постановление, которое позволяет подготовить документацию по планировке территории для строительства ливневки.
Директор городского департамента архитектуры и градостроительства Владимир Цой пояснил, что коллектор должен улучшить ситуацию с водоотведением в густонаселенном Восточно-Кругликовском микрорайоне, сообщила 23 декабря пресс-служба администрации Краснодара.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре в октябре возобновили строительство ливневого коллектора в Музыкальном микрорайоне.
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