На улице Восточно-Кругликовской в Краснодаре хотят построить линевку

Краснодарский край

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В Краснодаре на улице Восточно-Кругликовской планируют построить ливневую канализацию

Коллектор собираются проложить на территории ЖК «Легенда», на улице Героя Владислава Посадского, Тихорецкой и 4-м Тихорецком проезде. Недалеко от Комсомольского микрорайона новый коллектор подсоединят к существующей канализационной сети.

Длина нового коллектора составит 5,7 км. Он будет состоять из пяти участков. Запланировано строительство трех канализационных насосных станций и локальных очистных сооружений. Срок реализации проекта — более года.

Мэр Краснодара Евгений Первышов уже подписал постановление, которое позволяет подготовить документацию по планировке территории для строительства ливневки.

Директор городского департамента архитектуры и градостроительства Владимир Цой пояснил, что коллектор должен улучшить ситуацию с водоотведением в густонаселенном Восточно-Кругликовском микрорайоне, сообщила 23 декабря пресс-служба администрации Краснодара.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в октябре возобновили строительство ливневого коллектора в Музыкальном микрорайоне.

ЖКХ Краснодар
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На улице Восточно-Кругликовской в Краснодаре хотят построить линевку

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