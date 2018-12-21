Экс-начальника райотдела ГИБДД Дагестана обвинили в ДТП с тремя погибшими
Арестованному и уволенному начальнику отдела ГИБДД по Бабаюртовскому району Дагестана Камилю Абуеву предъявили обвинение в ДТП с тремя погибшими
Абуев обвиняется по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Он находится под стражей.
Как сообщали Юга.ру, ночью 1 декабря в Бабаюртовском районе столкнулись автомобили Toyota Land Cuiser и ВАЗ-2112. В результате погибли три человека.
«Следствием установлено, что Абуев, находясь за рулем "Тойоты", не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в ВАЗ-21124 под управлением 26-летнего местного жителя. В результате погибли водитель "Лады" и двое его пассажиров», — сообщили в пресс-службе СКР по Дагестану.
По факту аварии возбудили уголовное дело. 7 декабря Абуева уволили из органов внутренних дел, а 10 декабря задержали.
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