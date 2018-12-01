В Дагестане три человека погибли при столкновении автомобилей
Дагестан Маша Волобуева
В Бабаюртовском районе Дагестана ночью 1 декабря произошло ДТП с погибшими
Авария случилась в селе Бабаюрт около 1:00. По предварительным данным, там столкнулись автомобили Toyota Land Cuiser и ВАЗ-2112.
Водитель отечественного автомобиля погиб на месте. Двух его пассажиров доставили в больницу, они тоже в последующем скончались, сообщает «Интерфакс».
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