В Дагестане три человека погибли при столкновении автомобилей

Дагестан

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В Бабаюртовском районе Дагестана ночью 1 декабря произошло ДТП с погибшими

Авария случилась в селе Бабаюрт около 1:00. По предварительным данным, там столкнулись автомобили Toyota Land Cuiser и ВАЗ-2112.

Водитель отечественного автомобиля погиб на месте. Двух его пассажиров доставили в больницу, они тоже в последующем скончались, сообщает «Интерфакс».

ДТП
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