В Дагестане начальника управления ГИБДД заподозрили в причастности к ДТП с тремя погибшими

В Дагестане возбудили уголовное дело по факту автомобильной аварии с тремя погибшими в Бабаюртовском районе

Как сообщали Юга.ру, в селе Бабаюрт ночью 1 декабря столкнулись автомобили Toyota Land Cuiser и ВАЗ-2112, в результате погибли три человека.

МВД проводит служебную проверку и проверяет информацию о том, что участником ДТП стал начальник управления ГИБДД Бабаюртовского района. Если эта информация подтвердится, то полицейского уволят из органов внутренних дел, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Республике Дагестан.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Расследованием занимается следственный комитет.