«Газпром межрегионгаз Краснодар» назвал количество должников в регионе

ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» подсчитал количество должников за газ в регионе

По данным компании, всего в Краснодарском крае 142 тыс. должников — это каждый десятый абонент. Суммарная задолженности достигла 627 млн рублей, что на 37% ниже показателей 2017 года — 234 млн рублей. Специалисты оценивают объем долгов как высокий.

В «Газпроме» считают, что снижения размера долга удалось добиться с помощью отключения газа неплательщикам. Сейчас число отключенных абонентов превысило 10,2 тыс. человек. Больше всего абонентов, которых лишили газа за долги, живет в Крымском районе (около 800), Сочи и Абинском районе (по 600).

Для уменьшения уровня просроченной задолженности «Газпром межрегионгаз Краснодар» в декабре объявил акцию — при выплате долга абоненты могли не оплачивать пеню за несвоевременную оплату. Для этого нужно полностью оплатить газ до 31 декабря 2018 года — тогда пеню спишут без участия плательщика-абонента. По условиям акции, не списывается сумма пени, подлежащая уплате должником на основании решения суда, вступившего в законную силу (ст. 209, 210 ГПК.)

В пресс-службе «Газпром межрегионгаз Краснодар» напомнил абонентам, что с 1 января 2019 года цена на газ вырастет из-за роста налога на добавленную стоимость до 20%.