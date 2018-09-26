С 2019 года краснодарцы будут получать газ от прямого поставщика — «Газпром межрегионгаз Краснодар»

Единый поставщик природного газа на Кубани ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» с 2019 года будет поставлять топливо жителям краевого центра и его пригородов

Ранее такие поставки обеспечивало АО «Краснодаргоргаз», закупая топливо у ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар». Теперь поставщик будет реализовывать газ напрямую, без посредника и переплаты.

По закону, поставщик газа обязан напрямую снабжать топливом конечного потребителя. У газораспределительной организации «Краснодаргоргаз» нет допуска к реализации топлива. До последнего времени предприятие закупало газ у «Газпром межрегионгаз Краснодар».

«В течение многих лет "Газпром межрегионгаз Краснодар" добросовестно и в полном объеме выполнял свои договорные обязательства по поставкам газ в адрес "Краснодаргоргаз", который производит расчеты с нами с нарушениями», — сообщили в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Краснодар».

С 2014 года просроченный долг «Краснодаргоргаза» перед «Газпром межрегионгаз Краснодар» составил около 600 млн рублей.

«Газпром межрегионгаз Краснодар» и ПАО «Газпром» сочли недопустимым такое положение, которое усугубляется с каждым годом и ставит под угрозу экономическую безопасность региона. На этом основании «Газпром межрегионгаз Краснодар» отказал «Краснодаргоргазу» в посредничестве и перешел к прямым поставкам газа конечным потребителям.

В связи с этим жителям города и юридическим лицам (ТСЖ, УК, ЖСК) необходимо до 1 января 2019 года заключить договоры на поставку газа с ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар». Договор переоформляется бесплатно.

В ближайшие дни в газете «Кубанские новости» будет размещен «Публичный договор», в котором отражены все аспекты взаимоотношений поставщика и абонента. Кроме того, краснодарские абоненты, использующие сетевой газ, получат по почте уведомление с офертой. Абонентам необходимо будет заполнить оферту, распечатанную внутри уведомления, и опустить в любой ящик для отправки писем «Почты России».

Оферту можно отправить любым удобным способом в абонентский отдел по адресу: 350063, г. Краснодар, ул. Октябрьская, 44, либо на электронную почту gmk_krasnodar_doc@krk-rg.ru.

Абоненты, у которых установлены приборы учета газа, должны до конца декабря предоставить в «Газпром межрегионгаз Краснодар» показания счетчика по состоянию на 31 декабря 2018 года. В дальнейшем такие пользователи должны до конца каждого расчетного месяца предоставлять показания прибора учета. Это можно сделать тремя способами:

Отправить сообщение на один из номеров телефона: 8 (861) 212-84-50, 8 (861) 212-84-52, 8 (861) 212-84-42 или 8 (958) 7090355. Заполнить форму на сайте мргкраснодар.рф. Написать на электронную почту участка в Краснодаре — gmk_krasnodar_doc@krk-rg.ru.

Участок «Газпром межрегионгаз Краснодар» в краевом центре находится на улице Октябрьской, 44.