В горах Сочи разложат 42 тыс. котлет с вакцинами от бешенства для зверей

Краснодарский край

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Сочинское ветеринарное управление получило по федеральной программе 42 тыс. бесплатных вакцин против бешенства для диких животных

Сотрудники государственной ветеринарной службы, специалисты национального парка и кавказского биосферного заповедника 20 и 21 декабря будут раскладывать вакцины в лесу.

«Такая вакцинация проводится только в зимнее время. Сама вакцина представляет собой замороженную мясную котлету с капсулой внутри. При разгрызании препарат попадает в организм, животное самопрививается. Это так называемый альпийский тип борьбы с инфекцией, который повсеместно применялся в европейских странах, полностью победивших бешенство в дикой фауне», — рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.

По данным государственной ветеринарной службы, в 2018 году в Сочи были привиты 29,6 тыс. кошек, собак и других домашних животных. В отличии от альпийского, городской тип борьбы с бешенством в Сочи предполагает прежде всего создание буферной зоны вдоль государственной границы с Абхазией между реками Псоу и Мзымта.

Вакцинация Животные Заповедники Сочи Экология
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