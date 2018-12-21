На Ставрополье девушка родила ребенка в уличном туалете и выбросила его в выгребную яму

Ставропольский край

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В Шпаковском районе Ставропольского края в отношении 23-летней девушки возбудили уголовное дело об убийстве новорожденного ребенка

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По данным следствия, вечером 31 июля женщина родила в уличном туалете живую девочку. Чтобы избавиться от ребенка и скрыть факт рождения, она выбросила новорожденную в выгребную яму.

Согласно заключению судмедэкспертизы, смерть ребенка наступила в результате закупоривания дыхательных путей инородной массой.

Против девушки возбудили уголовное дело по ст. 106 УК РФ (Убийство матерью новорожденного ребенка). Расследование завершено, дело направили в суд, сообщила 20 декабря в пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю. 

Как писали Юга.ру, в Ростовской области в ноябре женщина убила своего новорожденного ребенка и закопала во дворе.

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