Цифровизация для улучшения качества жизни. Краснодар, Сочи и Новороссийск вошли в федеральный проект «Умный город»
Три города Краснодарского края стали участниками федерального проекта «Умный город», направленного на повышение эффективности управления городской инфраструктурой за счет внедрения современных цифровых и инженерных решений
Эту тему обсудили на совещании под председательством заместителя министра строительства и ЖКХ России Андрея Чибиса. Было отмечено, что соответствующая региональная программа будет утверждена до конца года. В ней будут прописаны мероприятия по использованию цифровых технологий в различных сферах жизни.
В частности, речь идет о переводе информации в сферах ЖКХ, благоустройства, градостроительства и архитектуры в цифровой формат. Для удобства жителей будут созданы новые цифровые инструменты участия в решении вопросов городского развития. Среди них — платформа для обратной связи горожан с представителями власти.
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Кроме того, в рамках проекта планируется увеличение доли УК и ресурсоснабжающих предприятий, применяющих автоматизированные системы управления. Также, благодаря подключению многоквартирных домов к автоматизированным системам учета коммунальных ресурсов, жителям не придется каждый месяц сдавать показатели счетчиков в УК — это будет происходить автоматически.
Участники совещания обсудили подготовку региональных и муниципальных программ проекта.
«Минстрой России разрабатывает стандарт, прописывающий четкие критерии отнесения городов в разряд «умных». Сегодня определен список пилотных территорий — их более сорока. Краснодарский край представляют сразу три города — это Краснодар, Сочи и Новороссийск», — прокомментировал принявший в совещании участие вице-губернатор Кубани Анатолий Вороновский.
«Умный город» будет реализовываться до 2024 года в рамках двух нацпроектов — «Цифровая экономика» и «Жилье и городская среда».
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