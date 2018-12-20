Цифровизация для улучшения качества жизни. Краснодар, Сочи и Новороссийск вошли в федеральный проект «Умный город»

Три города Краснодарского края стали участниками федерального проекта «Умный город», направленного на повышение эффективности управления городской инфраструктурой за счет внедрения современных цифровых и инженерных решений

Эту тему обсудили на совещании под председательством заместителя министра строительства и ЖКХ России Андрея Чибиса. Было отмечено, что соответствующая региональная программа будет утверждена до конца года. В ней будут прописаны мероприятия по использованию цифровых технологий в различных сферах жизни. В частности, речь идет о переводе информации в сферах ЖКХ, благоустройства, градостроительства и архитектуры в цифровой формат. Для удобства жителей будут созданы новые цифровые инструменты участия в решении вопросов городского развития. Среди них — платформа для обратной связи горожан с представителями власти.