Путин ответил, готова ли Россия объявить Азовское море своим

Крым, Вся Россия

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Во время большой пресс-конференции глава РФ Владимир Путин ответил на вопрос о воссоединении России с Крымом

На пресс-конференции журналист издания Euronews отметил, что Россия укрепляет акваторию в районе Керченского пролива, и спросил, готова ли страна объявить Азовское море своим. 

Президент РФ ответил, что этот вопрос регионы должны решить сами. Он напомнил, что Россия подписала договор о вхождении Крыма в свой состав в 2014 году.

«С этого момента, после соответствующих внутригосударственных процедур Крым стал частью Российской Федерации. И на любой части своей территории мы вправе и будем строить так нашу военную политику, как мы считаем нужным для обеспечения нашей безопасности. Крым не исключение», — цитирует Путина RT.

Он также пояснил, что это означает в контексте использования Россией вод Азовского моря.

«Что касается Азовского моря, есть договор от 2003 года, что 5 км прибрежной зоны — это территориальные воды государства — России и Украины. Все остальное — общее море», — сказал Путин.

По его словам, власти усиливают в первую очередь гражданский, а не военный компонент.

«Мы сразу объявили, что для связи с Крымом построим мост. Мы построили сначала энергомост, потом бросили трубу, строим электространции. Строим трассу "Таврида", развиваем инфрастркутуру», — заключил президент.

Напомним, на большой пресс-конференции президент РФ высказался в поддержку закона об аресте за «явное неуважение к государству» в интернете и ответил на вопрос о задержанных в Керченском проливе украинских кораблях.

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