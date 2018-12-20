Путин ответил, готова ли Россия объявить Азовское море своим
Во время большой пресс-конференции глава РФ Владимир Путин ответил на вопрос о воссоединении России с Крымом
На пресс-конференции журналист издания Euronews отметил, что Россия укрепляет акваторию в районе Керченского пролива, и спросил, готова ли страна объявить Азовское море своим.
Президент РФ ответил, что этот вопрос регионы должны решить сами. Он напомнил, что Россия подписала договор о вхождении Крыма в свой состав в 2014 году.
«С этого момента, после соответствующих внутригосударственных процедур Крым стал частью Российской Федерации. И на любой части своей территории мы вправе и будем строить так нашу военную политику, как мы считаем нужным для обеспечения нашей безопасности. Крым не исключение», — цитирует Путина RT.
Он также пояснил, что это означает в контексте использования Россией вод Азовского моря.
«Что касается Азовского моря, есть договор от 2003 года, что 5 км прибрежной зоны — это территориальные воды государства — России и Украины. Все остальное — общее море», — сказал Путин.
По его словам, власти усиливают в первую очередь гражданский, а не военный компонент.
«Мы сразу объявили, что для связи с Крымом построим мост. Мы построили сначала энергомост, потом бросили трубу, строим электространции. Строим трассу "Таврида", развиваем инфрастркутуру», — заключил президент.
Напомним, на большой пресс-конференции президент РФ высказался в поддержку закона об аресте за «явное неуважение к государству» в интернете и ответил на вопрос о задержанных в Керченском проливе украинских кораблях.
Красная Поляна, Домбай, Архыз, Приэльбрусье и другие
Краснодарский общественник Владислав Амерханов — о новых микрорайонах и новых горожанах
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.