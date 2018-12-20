Путин ответил, готова ли Россия объявить Азовское море своим

Во время большой пресс-конференции глава РФ Владимир Путин ответил на вопрос о воссоединении России с Крымом

На пресс-конференции журналист издания Euronews отметил, что Россия укрепляет акваторию в районе Керченского пролива, и спросил, готова ли страна объявить Азовское море своим.

Президент РФ ответил, что этот вопрос регионы должны решить сами. Он напомнил, что Россия подписала договор о вхождении Крыма в свой состав в 2014 году.

«С этого момента, после соответствующих внутригосударственных процедур Крым стал частью Российской Федерации. И на любой части своей территории мы вправе и будем строить так нашу военную политику, как мы считаем нужным для обеспечения нашей безопасности. Крым не исключение», — цитирует Путина RT.