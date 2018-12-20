В Ростове нашли двух мертвых мужчин в такси — «РГ»

В СМИ появилась информация о том, что в Ростове-на-Дону в припаркованном автомобиле обнаружили тела двух мужчин

По данным «Российской газеты», автомобиль был припаркован на улице Зорге. Местные жители сообщили правоохранителям о подозрительной машине, оформленной под такси. Прибывшие на место полицейские заглянули в салон автомобиля и обнаружили трупы двух мужчин.

В пресс-службе МВД РФ по Ростовской области порталу Юга.ру сообщили, что не комментируют эту тему, и направили в следственный комитет. В пресс-службе областного СК не смогли оперативно прокомментировать инцидент.

Читайте также: В центре Краснодара нашли тело мужчины