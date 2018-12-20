В Ростове нашли двух мертвых мужчин в такси — «РГ»
В СМИ появилась информация о том, что в Ростове-на-Дону в припаркованном автомобиле обнаружили тела двух мужчин
По данным «Российской газеты», автомобиль был припаркован на улице Зорге.
Местные жители сообщили правоохранителям о подозрительной машине, оформленной под такси. Прибывшие на место полицейские заглянули в салон автомобиля и обнаружили трупы двух мужчин.
В пресс-службе МВД РФ по Ростовской области порталу Юга.ру сообщили, что не комментируют эту тему, и направили в следственный комитет. В пресс-службе областного СК не смогли оперативно прокомментировать инцидент.
Читайте также:
Как писали Юга.ру, в Ростове-на-Дону 10 декабря на остановке «Октябрь» возле ж/д путей нашли мертвого мужчину.
Красная Поляна, Домбай, Архыз, Приэльбрусье и другие
Краснодарский общественник Владислав Амерханов — о новых микрорайонах и новых горожанах
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.