В центре Краснодара нашли тело мужчины
В центре Краснодара 22 ноября прохожие обнаружили мертвого мужчину
Полицейские получили сообщение об обнаружении тела на улице Красной, 190 около 8:30. По предварительным данным, погибший — мужчина без определенного места жительства, на вид ему около 60 лет.
«Причина смерти пока не установлена. На теле нет видимых признаков насильственной смерти», — рассказал порталу Юга.ру следователь СО по Центральному округу СУ СК РФ Сергей Мандрыка.
View this post on Instagram
Одесская/Красная труп . ----- ��Самые вкусные роллы, пицца, WOK с доставкой - @esh_pey.ru ----- ��Банный комплекс, караоке, бильярд, бассейн, джакузи, SPA-услуги - @spa.rai ----- ��Women's boutique @cherry_krd ----- ��Модельные авточехлы из экокожи @avtochexolkrd ----- ��Лучшая Барахолка Краснодара - @baraxlo23 ----- #жестькраснодара #krd #краснодар #дтпкраснодар #дтп #крд #жесть #Кубань #краснодарскийкрай #жестькраснодараикрая #чпкраснодар #ghestkrd #ставрополь #крым #туапсе #волгоград #ростов #геленджик #сочи #армавир #анапа #Адлер #новороссийск #горячийключ #динская #Темрюк #майкоп #труп
Чем заняться в выходные 24‑25 ноября
Интервью с куратором Музыкального микрорайона
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.