В центре Краснодара нашли тело мужчины

Краснодарский край

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В центре Краснодара 22 ноября прохожие обнаружили мертвого мужчину

Полицейские получили сообщение об обнаружении тела на улице Красной, 190 около 8:30. По предварительным данным, погибший — мужчина без определенного места жительства, на вид ему около 60 лет. 

«Причина смерти пока не установлена. На теле нет видимых признаков насильственной смерти», — рассказал порталу Юга.ру следователь СО по Центральному округу СУ СК РФ Сергей Мандрыка.

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