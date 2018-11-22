В центре Краснодара нашли тело мужчины

В центре Краснодара 22 ноября прохожие обнаружили мертвого мужчину

Полицейские получили сообщение об обнаружении тела на улице Красной, 190 около 8:30. По предварительным данным, погибший — мужчина без определенного места жительства, на вид ему около 60 лет.

«Причина смерти пока не установлена. На теле нет видимых признаков насильственной смерти», — рассказал порталу Юга.ру следователь СО по Центральному округу СУ СК РФ Сергей Мандрыка.