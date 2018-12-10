В Ростове на остановке нашли тело мужчины

В Ростове-на-Дону 10 декабря на остановке «Октябрь» возле ж/д путей нашли мертвого мужчину

По предварительным данным, 53-летний мужчина погиб из-за нарушения правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Об обнаружении тела в полицию сообщили очевидцы, рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.