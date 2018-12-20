Четверо мошенников под видом врачей обманули 2 тыс. жителей Кубани на 50 млн рублей

Краснодарский край

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В Краснодаре и Сочи выявили медицинские центры, которые навязывали пациентам дорогостоящее медицинское оборудование

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По версии следствия, четверо местных жителей открыли медицинские центры в Краснодаре и Сочи, куда приглашали граждан пройти бесплатную диагностику сосудов и получить консультацию врача флеболога.

Установлено, что у сотрудников медцентров не было профильного образования, они не могли диагностировать какие-либо заболевания, в том числе варикозное расширение вен.

По результатам псевдодиагностики преступники убеждали пациентов, что им необходимо срочно лечиться. Для этого нужно купить медицинские изделия известного бренда, хотя они не были предназначены для лечения этой болезни.

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Пациенты, опасаясь за свое здоровье, покупали рекомендуемые комплекты изделий и оформляли на них кредиты в медцентре. По предварительным данным, пострадали более 2 тыс. человек, общий ущерб превысил 50 млн рублей. 

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю 20 декабря сообщили, что два руководителя клиник заключены под домашний арест. Две сотрудницы медцентра Сочи, которые представлялись врачами, не имея образования, находятся под подпиской о невыезде.

Как писали Юга.ру, житель Кубани похитил 1 млн рублей, выдавая себя за сантехника. 

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