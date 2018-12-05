На Кубани мужчина похитил 1 млн рублей, представляясь сантехником

В Краснодарском крае осудили мужчину, который похитил 1 млн рублей у 26 человек

Суд установил, что с 6 сентября 2013 года по 6 ноября 2017 года 38-летний мужчина обещал жителям края купить, доставить и установить сантехнику. Однако обязательства выполнять он не собирался. Ущерб превысил 1 млн рублей.

Армавирский городской суд признал мужчину виновным по 26 преступлениям по ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ (Хищение чужого имущества путем обмана, совершенных в том числе с причинением ущерба в значительном и крупном размерах). Его приговорили к 5,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Осужденный обжаловал решение суда, однако оно осталось без изменений.