В Краснодаре поезд насмерть сбил идущего по путям мужчину
Краснодарский край Валерия Дульская
В Краснодаре утром 22 ноября мужчина погиб под колесами поезда
Инцидент произошел на перегоне Витаминный — Краснодар-2 около 4:40. По словам машиниста, мужчина шел по железнодорожным путям и не реагировал на сигналы. Водитель поезда попытался применить экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.
В пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте порталу Юга.ру рассказали, что погибшему мужчине было 50 лет, он скончался на месте.
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