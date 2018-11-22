В Краснодаре поезд насмерть сбил идущего по путям мужчину

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре утром 22 ноября мужчина погиб под колесами поезда

Инцидент произошел на перегоне Витаминный — Краснодар-2 около 4:40. По словам машиниста, мужчина шел по железнодорожным путям и не реагировал на сигналы. Водитель поезда попытался применить экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

В пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте порталу Юга.ру рассказали, что погибшему мужчине было 50 лет, он скончался на месте.

Краснодар Поезда Полиция смерть
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Северском районе возбудили уголовное дело против мужчины, избившего пенсионерку
Компания ИКЕА продолжит строительство «Мега Адыгея-Кубань» под новым названием
У побережья Крыма затонула баржа с зерном из Ростова
В Кабардино-Балкарии врачи достали пулю из груди мужчины, которая пробыла там 30 лет
Кубанские врачи впервые в России вылечили панкреатит, сохранив поджелудочную
На Кубани автомобиль насмерть сбил пешехода

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале