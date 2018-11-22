В Краснодаре поезд насмерть сбил идущего по путям мужчину

В Краснодаре утром 22 ноября мужчина погиб под колесами поезда

Инцидент произошел на перегоне Витаминный — Краснодар-2 около 4:40. По словам машиниста, мужчина шел по железнодорожным путям и не реагировал на сигналы. Водитель поезда попытался применить экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

В пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте порталу Юга.ру рассказали, что погибшему мужчине было 50 лет, он скончался на месте.