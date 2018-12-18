На модернизацию дорог Кубани потратят более 1,2 млрд рублей
Из федерального и регионального бюджетов на модернизацию дорог Краснодарского края выделят более 1,2 млрд рублей
Край вошел в число 27 регионов России, которым в текущем году правительство выделит средства в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» на приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети дорог регионального или местного значения.
Всего регионам выделили около 12 млрд рублей на эти цели, Кубань получит из федерального бюджета 270 млн рублей. Кроме того, из бюджета края будет выделено более 935 млн рублей. Таким образом, общие затраты на модернизацию дорог Кубани составят более 1,2 млрд рублей.
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На эти средства планируется отремонтировать 81 км улично-дорожной сети в семи районах края. В регионе увеличат протяженность дорог, соответствующих стандартам. Например, в число дорожных норм входит поддержание чистоты, устранение дефектов и трещин, нанесение разметки.
«Планируется отремонтировать 11 дорожных участков. Финансирование начнется в этом году, но завершатся работы в следующем», — отметили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.
Как сообщали Юга.ру, объем дорожного фонда в Краснодарском крае в 2019 году составит 24,7 млрд рублей. На эти средства планируется отремонтировать около 600 км дорог, реконструировать мосты, восстановить пострадавшие от ЧС в нескольких районах участки дорог, установить светофоры и т. д.
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