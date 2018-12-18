На модернизацию дорог Кубани потратят более 1,2 млрд рублей

Из федерального и регионального бюджетов на модернизацию дорог Краснодарского края выделят более 1,2 млрд рублей

Край вошел в число 27 регионов России, которым в текущем году правительство выделит средства в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» на приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети дорог регионального или местного значения. Всего регионам выделили около 12 млрд рублей на эти цели, Кубань получит из федерального бюджета 270 млн рублей. Кроме того, из бюджета края будет выделено более 935 млн рублей. Таким образом, общие затраты на модернизацию дорог Кубани составят более 1,2 млрд рублей.