Половина жалоб в прокуратуру Краснодарского края связана с нарушениями во время следствия — Табельский
Прокурор Краснодарского края Сергей Табельский сообщил, какие обращения чаще всего поступали в ведомство в 2018 году
Об этом он рассказал журналистам 18 декабря во время брифинга по итогам года.
«50% обращений граждан — на незаконные действия дознания, следствия и другие вопросы уголовно-процессуального законодательства. Несогласны люди, очень много волокиты, отказывают в возбуждении уголовных дел годами, десятки раз. Этим обеспокоена Генеральная прокуратура, недавно было совещание, на котором почти по всем субъектам указывали на недостатки в этой работе. Людям пойти некуда», — прокомментировал прокурор.
По данным пресс-службы прокуратуры Краснодарского края, в 2018 году в региональное ведомство поступило более 180 тыс. жалоб, выявлено более 124 тыс. нарушений федерального законодательства, опротестовано 12,5 тыс. незаконных правовых актов.
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