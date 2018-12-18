Половина жалоб в прокуратуру Краснодарского края связана с нарушениями во время следствия — Табельский

Прокурор Краснодарского края Сергей Табельский сообщил, какие обращения чаще всего поступали в ведомство в 2018 году

Об этом он рассказал журналистам 18 декабря во время брифинга по итогам года.

«50% обращений граждан — на незаконные действия дознания, следствия и другие вопросы уголовно-процессуального законодательства. Несогласны люди, очень много волокиты, отказывают в возбуждении уголовных дел годами, десятки раз. Этим обеспокоена Генеральная прокуратура, недавно было совещание, на котором почти по всем субъектам указывали на недостатки в этой работе. Людям пойти некуда», — прокомментировал прокурор.