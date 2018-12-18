Путин запретил уличные табло с курсами валют

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает запрет на показ курсов валют на уличных табло

Поправки внесены в закон «О валютном регулировании и валютном контроле».

С инициативой о введении такого запрета в феврале выступил Банк России, его позицию поддержали Госдума, принявшая соответствующий закон о поправках 5 декабря, и Совет Федерации

Ранее Центробанк объяснял необходимость таких мер тем, что такие таблички, как правило, устанавливают нелегальные пункты обмена валют, принадлежащие неустановленным физическим лицам. Новая мера призвана способствовать борьбе с нелегальными обменниками.

При этом за банками остается право информировать посетителей о курсе валют в средствах массовой информации и в мобильных приложениях, говорится на сайте ЦБ. 

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