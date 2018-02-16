Центробанк намерен запретить банкам уличные табло с курсами валют

Вся Россия

Распечатать

Центральный банк России намерен запретить банкам размещать информацию о курсах валют вне помещения, в том числе на электронных табло на фасадах зданий

Проект поправок в инструкцию о порядке осуществления уполномоченными банками операций с наличной валютой с участием физических лиц опубликован на сайте Центробанка.

В инструкцию предлагается включить пункт 2.5, который запретит размещать информацию о курсах иностранных валют за пределами помещения, в том числе на щитах, стендах, перетяжках, электронных табло, монтируемых и располагаемых на внешних стенах помещения, в котором расположен уполномоченный банк, крышах и других конструктивных элементах здания, в котором находится банк, или вне их.

При этом не объясняется необходимость запрета табло.

Банк России Банки Деньги Законопроекты
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Музейно-археологический кластер «Ворота Крыма» предложили открыть в Керчи
Ротенберг оценил срок службы Крымского моста без ремонта в 100 лет
Мужчина разбил стекла дверей в администрации Ейского района
В Крыму планируют построить центр ядерной лучевой медицины
В Северной Осетии закрыли сауну, оказывающую интимные услуги
Жителей Симферополя предупредили о сильном ливне с грозой и граде

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале