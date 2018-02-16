Центробанк намерен запретить банкам уличные табло с курсами валют

Центральный банк России намерен запретить банкам размещать информацию о курсах валют вне помещения, в том числе на электронных табло на фасадах зданий

Проект поправок в инструкцию о порядке осуществления уполномоченными банками операций с наличной валютой с участием физических лиц опубликован на сайте Центробанка.

В инструкцию предлагается включить пункт 2.5, который запретит размещать информацию о курсах иностранных валют за пределами помещения, в том числе на щитах, стендах, перетяжках, электронных табло, монтируемых и располагаемых на внешних стенах помещения, в котором расположен уполномоченный банк, крышах и других конструктивных элементах здания, в котором находится банк, или вне их.

При этом не объясняется необходимость запрета табло.