На Ставрополье врачи продавали справки об инвалидности

В Новоалександровском районе Ставропольского края врачи за деньги выдавали справки об инвалидности

По версии следствия, с ноября по декабрь 2017 года 44-летний врач по медико-социальной экспертизе и 48-летняя и.о. руководителя бюро № 17 филиала ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ставропольскому краю» Минтруда России за деньги устанавливали всем желающим группы по инвалидности. За услугу они получали от 15 тыс. до 20 тыс. рублей.

Во время оперативно-разыскных мероприятий врачей задержали, когда они получали 136 тыс. рублей. Против них возбудили уголовные дела по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору), а также шести эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 290 УК РФ (Получение взятки), сообщает пресс-служба СК РФ.