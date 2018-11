На Ставрополье врачи продавали справки об инвалидности

View this post on Instagram

В Ставропольском крае расследуется уголовное дело в отношении врачей медико-социальной экспертизы, подозреваемых в получении взяток ____ Новоалександровским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении 48 - летней исполняющей обязанности руководителя бюро № 17 филиала ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ставропольскому краю» Минтруда России и 44-летнего врача по медико-социальной экспертизе этого же учреждения, подозреваемых в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору), а также шести эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 290 УК РФ (получение взятки). | По версии следствия, в период с ноября по декабрь 2017 года подозреваемые систематически получали от граждан взятки в размере от 15 до 20 тысяч рублей за принятие решений об установлении группы инвалидности. Данные противоправные действия совершались ими как в составе группы лиц по предварительному сговору, так и самостоятельно. Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями удалось зафиксировать получение подозреваемыми незаконных денежных вознаграждений на общую сумму 136 тысяч рублей. | В настоящее время следствием проводится работа по закреплению доказательственной базы, а также принимаются меры к установлению иных аналогичных фактов противоправной деятельности должностных лиц вышеуказанного бюро медико-социальной экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается. ___ #СледственныйКомитет #СКР #СКРоссии #СКРФ #СКР26 #СтавропольскийКрай #медицина #врач #инвалидность #СКРвидео