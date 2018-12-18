В Москве отпустили задержанных в общежитии ингушских студентов

Ингушетия, Вся Россия

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Задержанных утром 17 декабря ингушских студентов Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе отпустили из полиции

Как писали Юга.ру, 17 декабря в общежитии Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе в Москве задержали около сорока студентов, большинство — из Ингушетии. При обысках у них обнаружили наркотики и оружие. 

Во время телефонного разговора вице-премьера республики — постоянного представителя Алихана Цечоева с проректором по воспитательной работе вуза Юрием Пановым стало известно, что молодых людей могли задержать в связи с заявлением в полицию студента из Таджикистана.

Он сообщил, что ингушские студенты его избили и выстрелили в него из травматического пистолета. Сейчас правоохранители расследуют, были ли ингуши причастны к происшествию. Об отчислении речи не идет.

Вечером 17 декабря ингушских студентов отпустили из полиции. Об этом сообщили заместители Постоянного представителя Республики Ингушетия — Адам Бузуртанов и Адам Евлоев, которые были в отделениях полиции, куда доставили учащихся. 

18 декабря руководство вуза встретится с представителями отдела молодежной политики Постпредства Ингушетии, сообщает пресс-служба постоянного представительства Республики Ингушетия. 

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