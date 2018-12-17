В общежитии в Москве после избиения учащегося задержали десятки ингушских студентов. При обысках нашли наркотики и оружие

Утром 17 декабря в общежитии Российского государственного геологоразведочного университета им. Серго Орджоникидзе в Москве задержали несколько десятков студентов, большинство — из Ингушетии

Позже стало известно, что часть задержанных — студенты из республик Северного Кавказа, большинство — около 40 человек — из Ингушетии. Об этом сообщили в постпредстве республики в Москве. Отмечалось, что никакой официальной информации о том, в связи с чем проводились эти мероприятия, не было до вечера.

«В ходе проведения мероприятий обнаружены и изъяты наркотические средства, травматическое оружие. В отношении лиц, причастных к указанным правонарушениям, ведется проверка», — говорится в сообщении на сайте университета.

О задержаниях сообщила пресс-служба вуза, назвав их профилактическими мероприятиями МВД по предупреждению правонарушений.

Около 20 часов в постпредстве сообщили, что все задержанные ингуши отпущены. Выяснилось, что причиной визита полиции в общежитие стал произошедший накануне инцидент.

«Студентов могли задержать в связи заявлением в полицию от студента из Таджикистана, в котором он заявил, что студенты-ингуши его якобы избили и выстрелили в него из травматического пистолета. В настоящее время выясняется, действительно ли ингушские студенты были причастны к этому происшествию», — говорится в сообщении.

В постпредстве добавили, что по некоторым сведениям, к студентам при задержании применялись меры физического воздействия.

«Всех ребят мы направили в медучреждения для освидетельствования. Если данный факт подтвердится, будем обращаться в прокуратуру и другие правоохранительные органы», — отметили в постпредстве.

На 18 декабря назначена встреча представителей органа с руководством вуза.

Официальной информации от МВД РФ по поводу произошедшего не поступало.