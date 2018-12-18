Увеличилось число погибших в ДТП с «Газелью» в Дагестане

В дагестанской больнице скончался еще один пострадавший в ДТП с «Газелью» в Карабудахкентском районе

Как сообщали Юга.ру, утром 17 декабря в Карабудахкентском районе Дагестана в ДТП опрокинулась «Газель». В результате 1 человек скончался на месте, 12 с травмами были госпитализированы. Позже в больнице скончался еще один пострадавший.

Представитель Минздрава региона Залина Муртазалиева 18 декабря рассказала агентству «Интерфакс-Юг», что скончался мужчина, который пострадал в ДТП и впал в кому. По словам Муртазалиевой, ему было 80 лет. Таким образом, количество жертв выросло до трех.