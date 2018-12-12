На Кубани опрокинулся автобус с рабочими, в ДТП пострадали 10 человек

Краснодарский край

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В ДТП с участием автобуса на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае пострадали 10 человек

Авария произошла около 17:30 12 ноября на 1213-ом километре трассы.

По данным ГИБДД РФ, водитель Volkswagen Jetta столкнулся с ехавшим впереди автобусом ГАЗ-3221, который перевозил восемь рабочих. От удара автобус съехал с дороги и опрокинулся.

В результате пострадали оба водителя и восемь пассажиров автобуса. Их доставили в больницу, передает РИА «Новости».

ДТП Транспорт
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