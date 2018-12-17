В Дагестане перевернулась пассажирская «Газель». Погибли 2 человека и 11 пострадали

Дагестан

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В Карабудахкентском районе Дагестана утром 17 декабря произошло ДТП, в котором погибли 2 человека и 11 пострадали

Авария произошла на 13-м км дороги Гурбуки — Курма между поселениями Манас и Карабудахкент. Сообщение о том, что на трассе опрокинулась пассажирская «Газель», поступило в пресс-службу МЧС по региону в 8:45.

По уточненным данным, один человек погиб на месте, еще двенадцать получили травмы и были госпитализированы. Позже один из пострадавших скончался в больнице. Об этом «Интерфакс-Юг» рассказала представитель Минздрава региона Залина Муртазалиева. 

Она отметила, что из Махачкалы по санитарной авиации направили нейрохирурга и травматолога. На месте происшествия работают бригады Дагестанского центра медицины катастроф. На консилиуме они решат, кого забрать на лечение в Махачкалу.

Как писали Юга.ру, на Кубани 12 декабря перевернулся автобус с рабочими, в результате пострадали 10 человек. 

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