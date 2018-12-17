Кабмин просубсидирует морские пассажирские перевозки Севастополь — Ялта и Новороссийск — Сочи

Правительство РФ планирует предоставить субсидии российским компаниям, организующим морские скоростные пассажирские перевозки в Черном море

Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина. Оно утверждает правила предоставления субсидии.

«Господдержка позволит открыть в 2019 году скоростные перевозки по маршрутам Севастополь — Ялта и Новороссийск — Сочи, существенно сократить время в пути, обеспечить конкурентоспособную цену билета до 450 рублей за поездку», — говорится в тексте документа.

Для осуществления перевозок зарегистрирован оператор «Морские скоростные пассажирские перевозки». Туристов будут возить на современных скоростных судах проекта «Комета 120М», которые собираются на заводе в Рыбинске Ярославской области и вмещают до 120 пассажиров (сейчас на подобных катерах перевозят туристов между Сочи и Батуми).

Первую «Комету 120М» запустят на маршруте Севастополь — Ялта. Протяженность его составит 95 км, время в пути займет 1 час 45 минут, рейсы будут выполняться дважды в день с мая по сентябрь.