В Иркутске задержали подозреваемого в изнасиловании ростовчанки, совершенном шесть лет назад

СК Ростовской области возобновил расследование уголовного дела о нарушении половой неприкосновенности, которое возбудили в 2012 году

По данным следствия, 1 декабря 2012 года неизвестный мужчина на улице Зорге Ростова-на-Дону изнасиловал незнакомую 19-летнюю девушку и совершил против нее насильственные действия сексуального характера. После этого преступник попытался ограбить ее и скрылся с места происшествия.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера), ч. 2 ст. 131 УК РФ (Изнасилование), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 161 УК РФ (Покушение на грабеж). В декабре 2018 года в следственные органы по Ростовской области поступила информация о том, что к изнасилованию шестилетней давности может быть причастен 29-летний житель Иркутска. Во время проверки его причастность подтвердилась.