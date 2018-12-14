Еще троих школьников госпитализировали после отравления в Славянске-на-Кубани

В Славянске-на-Кубани госпитализировали троих учеников лицея, где отравились дети. Число пострадавших увеличилось до 19 человек

Как сообщали Юга.ру, 13 декабря на занятия в лицей № 4 Славянска-на-Кубани не пришли около 300 учеников. В больницу обратились 15 детей, лицей закрыли на карантин. К вечеру госпитализировали еще одного ребенка.

Позже родители нескольких учеников обеспокоились их состоянием и обратились в больницу. Детей осмотрели педиатры.

Из 19 госпитализированных симптомы норовируса нашли у 11 человек, инфекция подтвердилась только у одного, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя главврача центральной районной больницы Галину Сягайло.

Почти все пациенты практически здоровы и готовятся к выписке. Двое не до конца прошли обследование. Школьников могут выписать 14 или 15 декабря, сообщила Сягайло.