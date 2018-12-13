В Славянске-на-Кубани число госпитализированных учащихся возросло до 16
В Славянске-на-Кубани 13 декабря увеличилось число госпитализированных учеников лицея № 4, теперь их 16 человек
Четверо школьников госпитализировали с признаками гастроэнтерита, остальных — с ОРЗ и простудой. Всего в больницу поступило 16 детей.
Первичным диагнозом была норовирусная инфекция. У всех учеников взяли анализы, диагноз подтвердился только у одного ребенка, рассказали ТАСС в администрации Славянского района Краснодарского края.
Как сообщали Юга.ру, в Славянске-на-Кубани закрыли лицей № 4 на карантин. На занятия не пришли более 250 учеников.
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