В Славянске-на-Кубани число госпитализированных учащихся возросло до 16

Краснодарский край

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В Славянске-на-Кубани 13 декабря увеличилось число госпитализированных учеников лицея № 4, теперь их 16 человек

Четверо школьников госпитализировали с признаками гастроэнтерита, остальных — с ОРЗ и простудой. Всего в больницу поступило 16 детей.

Первичным диагнозом была норовирусная инфекция. У всех учеников взяли анализы, диагноз подтвердился только у одного ребенка, рассказали ТАСС в администрации Славянского района Краснодарского края.

Как сообщали Юга.ру, в Славянске-на-Кубани закрыли лицей № 4 на карантин. На занятия не пришли более 250 учеников.

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