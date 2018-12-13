В Славянске-на-Кубани лицей закрыли на карантин. На занятия не пришли более 250 учеников
Краснодарский край Маша Волобуева
Следственный комитет Краснодарского края 13 декабря начал проверку лицея № 4 в Славянске-на-Кубани
По данным ведомства, 13 декабря в больницу с подозрением на кишечную инфекцию обратились 15 учащихся лицея. Их состояние оценили как стабильно удовлетворительное. Всего на занятия не пришли более 250 человек, лицей закрыли на карантин.
Следователи вместе со специалистами Роспотребнадзора изъяли образцы воды и пищи, назначили проверку санитарного состояния помещений, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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