В Краснодаре загорелся банкетный зал
В Краснодаре вечером 13 декабря загорелся банкетный зал на Ростовском шоссе
Заявка о пожаре поступила на пульт диспетчера в 22:46. На место выехали МЧС России. Первые прибывшие спасатели установили, что горит кровля на площади около 120 кв. метров.
По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают 32 человека и 8 единиц техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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