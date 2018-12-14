В Краснодаре загорелся банкетный зал

В Краснодаре вечером 13 декабря загорелся банкетный зал на Ростовском шоссе

Заявка о пожаре поступила на пульт диспетчера в 22:46. На место выехали МЧС России. Первые прибывшие спасатели установили, что горит кровля на площади около 120 кв. метров.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают 32 человека и 8 единиц техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.