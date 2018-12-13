Миллиардер Дерипаска выступил против крематория для животных
Предприниматель Олег Дерипаска в своем инстаграме выступил против строительства крематория для животный в Сочи
«На прошлой неделе администрация Сочи приняла решение о строительстве напротив нашего приюта («ПовоДог») крематория для животных. Я хочу поддержать сочинских зоозащитников, выступающих против этого решения. Расположение крематория рядом с приютом подрывает наши усилия по организации волонтерского движения и поиску хозяев для наших питомцев. Надеюсь, объединившись, мы сможем убедить городскую администрацию найти для этого сооружения более подходящее место», — написали на официальной странице предпринимателя в инстаграме.
Также в посте отметили, что приют для собак «ПовоДог», созданный фондом Дерипаски «Вольное дело», работает в Сочи почти пять лет, с 2014 года. За это время он раздал в семьи более 750 собак. Сейчас в приюте около 300 животных.
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Наш приют для собак @povodog в Сочи работает почти пять лет. Его знает весь город, за время своей работы он устроил в новые семьи более 750 собак. Сейчас приют размещает около 300 собак, регулярно принимает гостей и волонтёров, его двери всегда открыты для взрослых и детей, которые хотят взять собаку или просто помочь приюту. На прошлой неделе администрация Сочи приняла решение о строительстве напротив нашего приюта крематория для животных. Я хочу поддержать сочинских зоозащитников, выступающих против этого решения. Расположение крематория рядом с приютом подрывает наши усилия по организации волонтёрского движения и поиску хозяев для наших питомцев. Надеюсь, объединившись, мы сможем убедить городскую администрацию найти для этого сооружения более подходящее место. #поводог #povodog
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