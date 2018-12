Миллиардер Дерипаска выступил против крематория для животных

View this post on Instagram

Наш приют для собак @povodog в Сочи работает почти пять лет. Его знает весь город, за время своей работы он устроил в новые семьи более 750 собак. Сейчас приют размещает около 300 собак, регулярно принимает гостей и волонтёров, его двери всегда открыты для взрослых и детей, которые хотят взять собаку или просто помочь приюту. На прошлой неделе администрация Сочи приняла решение о строительстве напротив нашего приюта крематория для животных. Я хочу поддержать сочинских зоозащитников, выступающих против этого решения. Расположение крематория рядом с приютом подрывает наши усилия по организации волонтёрского движения и поиску хозяев для наших питомцев. Надеюсь, объединившись, мы сможем убедить городскую администрацию найти для этого сооружения более подходящее место. #поводог #povodog