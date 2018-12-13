Миллиардер Дерипаска выступил против крематория для животных

Предприниматель Олег Дерипаска в своем инстаграме выступил против строительства крематория для животный в Сочи

«На прошлой неделе администрация Сочи приняла решение о строительстве напротив нашего приюта («ПовоДог») крематория для животных. Я хочу поддержать сочинских зоозащитников, выступающих против этого решения. Расположение крематория рядом с приютом подрывает наши усилия по организации волонтерского движения и поиску хозяев для наших питомцев. Надеюсь, объединившись, мы сможем убедить городскую администрацию найти для этого сооружения более подходящее место», — написали на официальной странице предпринимателя в инстаграме.

Также в посте отметили, что приют для собак «ПовоДог», созданный фондом Дерипаски «Вольное дело», работает в Сочи почти пять лет, с 2014 года. За это время он раздал в семьи более 750 собак. Сейчас в приюте около 300 животных.