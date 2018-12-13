Первый вице-спикер городской думы Краснодара Виктор Тимофеев лишился должности и мандата

Краснодарский край

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На заседании городского парламента 13 декабря депутаты приняли решение ликвидировать пост первого заместителя председателя гордумы Краснодара

В итоге первого заместителя председателя гордумы краевого центра Виктора Тимофеева лишили мандата. Причиной стало несовпадение данных о доходах с расходами и имуществе.

Тимофеев на заседании отсутствовал. Председатель гордумы Вера Галушко зачитала его обращение к бывшим коллегам, в котором Тимофеев назвал несправедливым решение о прекращении своих полномочий, потому что допустил невольное нарушение в декларации. 

В 2005 году Тимофеева избрали депутатом гордумы Краснодара четвертого созыва, в 2010-м — депутатом гордумы пятого созыва и первым заместителем председателя гордумы. 

Напомним, в мае лишились мандатов депутаты Георгий Стрельников и Сергей Суслов.

Как писали Юга.ру, 13 декабря в Краснодаре назначили нового главу департамента архитектуры и градостроительства.

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Первый вице-спикер городской думы Краснодара Виктор Тимофеев лишился должности и мандата

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