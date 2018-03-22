В Краснодаре два скрывших имущество депутата досрочно прекратили полномочия

В Краснодаре на заседании гордумы 22 марта прекратили полномочия депутаты Георгий Стрельников и Сергей Суслов

Секретарь комитета по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан городской Думы Краснодара Михаил Жилин сказал, что Стрельников и Суслов предоставили неполные и недостоверные данные о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 и 2016 годы. Георгий Стрельников на заседании не присутствовал, Сергей Суслов взял слово и заявил, что если он лишится полномочий, то обжалует решение в суде и уже подал жалобу в прокуратуру. За прекращение полномочий депутатов проголосовали 38 парламентариев, сообщает пресс-служба администрации.

«Решение о досрочном прекращении депутатских полномочий депутатов городской Думы Краснодара шестого созыва Георгия Стрельникова и Сергея Суслова приняты Думой на основе результатов тайного голосования», — отметили в пресс-службе.