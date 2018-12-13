Главу отделения ГИБДД Дагестана арестовали по делу о ДТП с тремя погибшими

Советский районный суд Махачкалы арестовал до 20 декабря начальника отдела ГИБДД по Бабаюртовскому району Дагестана

Как сообщали Юга.ру, в Бабаюртовском районе Дагестана ночью 1 декабря столкнулись автомобили Toyota Land Cuiser и ВАЗ-2112. В результате погибли три человека.

По факту аварии возбудили уголовное дело. По версии следствия, участником ДТП стал начальник управления ГИБДД Бабаюртовского района Камиль Абуев. 7 декабря его уволили из органов внутренних дел, а 10 декабря задержали, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 13 декабря суд Москвы заключил экс-начальника отдела ГИБДД под стражу.