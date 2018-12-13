Главу отделения ГИБДД Дагестана арестовали по делу о ДТП с тремя погибшими

Дагестан

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Советский районный суд Махачкалы арестовал до 20 декабря начальника отдела ГИБДД по Бабаюртовскому району Дагестана

Как сообщали Юга.ру, в Бабаюртовском районе Дагестана ночью 1 декабря столкнулись автомобили Toyota Land Cuiser и ВАЗ-2112. В результате погибли три человека. 

По факту аварии возбудили уголовное дело. По версии следствия, участником ДТП стал начальник управления ГИБДД Бабаюртовского района Камиль Абуев. 7 декабря его уволили из органов внутренних дел, а 10 декабря задержали, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

13 декабря суд Москвы заключил экс-начальника отдела ГИБДД под стражу.

«Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу на 10 дней — до 20 декабря включительно. В случае предъявления обвинения Абуеву до 20 декабря мера пресечения будет считаться избранной на два месяца — до 10 февраля 2019 года включительно», — сообщил представитель суда. 

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