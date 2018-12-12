Мэрия Краснодара продолжит экспериментировать с ликвидацией пешеходных переходов на перекрестках
Глава Краснодара Евгений Первышов рассказал, почему ликвидировали пешеходный переход на пересечении улиц Красной и Хакурате
На брифинге по итогам года, прошедшем 12 декабря, мэр объяснил, что сейчас идет настройка и регулирование движения на самых оживленных городских перекрестках — среди них «зебра» на Красной и Хакурате, которую закрыли два дня назад.
«Посмотрим на результат. Это одно из предложений, которое нам подготовили эксперты Высшей школы экономики, которые разрабатывают Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодара. Это те предложения, которые нам поступили для реализации. Попробуем. Необходимо время, чтобы проверить правильность решения», — заключил мэр.
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Как сообщали Юга.ру, 10 декабря убрали пешеходный переход на четной стороне улицы Красной за Хакурате при движении от Северной в сторону Бабушкина. На месте перехода установили ограждения, там собираются убрать дорожную разметку и откорректировать работу светофора. Директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов пояснил, что эти меры должны увеличить пропускную способность дороги и повысить безопасность пешеходов.
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