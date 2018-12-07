В Краснодаре уберут пешеходный переход на перекрестке улиц Красной и Хакурате

В Краснодаре с 10 декабря на пересечении улиц Красной и Хакурате изменят схему движения для пешеходов

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодар Владимир Архипов объяснил, что такие меры призваны увеличить пропускную способность дороги и повысить безопасность пешеходов.

На месте старого перехода установят ограждения и уберут дорожную разметку. В работу светофора внесут корректировки, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Власти Краснодара решили убрать наземный пешеходный переход, расположенный на четной стороне Красной за Хакурате при движении от Северной в сторону Бабушкина.

Как сообщали Юга.ру, в мае 2016 года мэр Краснодара Владимир Евланов поручил обустроить пешеходные переходы на перекрестке улиц Красной и Одесской. Перед этим местные жители в течение двух лет пытались добиться создания переходов на этом углу.

В июне в Краснодаре убрали зебру на пересечении Красной и Гаврилова. После этого местные жители стали жаловаться властям, что им нужно сделать крюк и преодолеть три светофора, чтобы перейти дорогу.

В июле Владимир Евланов пообещал в течение нескольких дней оценить эффективность закрытия пешеходного перехода и принять решение о его возвращении, но ситуация не изменилась. Спустя месяц в дело вмешался губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и поручил подготовить проект подземного перехода.