LG сделала капсульную машину по изготовлению крафтового пива

Компания LG Electronics работает над капсульной системой для варки домашнего пива

Читайте также: В России предложили установить минимальные цены на пиво

Машину собираются представить на конференции Consumer Electronic Show 2019, которая состоится в Лас-Вегасе с 8 по 11 января 2019 года. Пользователь получит возможность выбрать один из пяти сортов пива и за две недели получить до пяти литров напитка.

Система LG для изготовления пива использует одноразовые капсулы с солодом, дрожжами, маслом хмеля и ароматизаторы. Процесс, начиная от брожения и заканчивая очисткой системы, можно запустить одной кнопкой. Пользователь может наблюдать за ним с помощью мобильного приложения.

В зависимости от сложности рецепта, можно приготовит за две недели около пяти литров одного из предложенных сортов пива: индийский светлый эль, американский бледный эль, сладкий стаут, богемский пильзнер или бельгийский витбир, передает пресс-служба компании.