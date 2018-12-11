LG сделала капсульную машину по изготовлению крафтового пива

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Компания LG Electronics работает над капсульной системой для варки домашнего пива

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Машину собираются представить на конференции Consumer Electronic Show 2019, которая состоится в Лас-Вегасе с 8 по 11 января 2019 года. Пользователь получит возможность выбрать один из пяти сортов пива и за две недели получить до пяти литров напитка. 

Система LG для изготовления пива использует одноразовые капсулы с солодом, дрожжами, маслом хмеля и ароматизаторы. Процесс, начиная от брожения и заканчивая очисткой системы, можно запустить одной кнопкой. Пользователь может наблюдать за ним с помощью мобильного приложения.

В зависимости от сложности рецепта, можно приготовит за две недели около пяти литров одного из предложенных сортов пива: индийский светлый эль, американский бледный эль, сладкий стаут, богемский пильзнер или бельгийский витбир, передает пресс-служба компании. 

Как писали Юга.ру, в России собираются изменить вкус пива, добавляя больше сахара и меньше солода. 

Пиво Технологии
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