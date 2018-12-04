Меньше солода, больше сахара. В России собираются изменить вкус пива
Российские производители пива могут изменить состав и технологию производства напитка
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) представил проект технического регламента безопасности алкогольной продукции. Документ предполагает, что до 50% солода в пиве можно заменять зерном и сахаросодержащими продуктами. Сейчас доля сахара может составлять не более 20%.
Регламент уже одобрила коллегия Евразийской экономической комиссии. Планируется, что 5 декабря документ рассмотрят члены совета комиссии. Если проект одобрят, то требования станут обязательными для производителей.
«Ведомости» со ссылкой на специалистов, знакомых с ходом обсуждения нового регламента, пишут, что изменения положительно скажутся на транснациональных пивоваренных компаниях — у них будет возможность сэкономить на производстве.
Один из экспертов рассказал, что крупные пивовары не связывают новый регламент с экономией или снижением качества продукта. Ряд производителей считает, что пивовары смогут разработать необычную рецептуру и расширить ассортимент.
Как сообщали Юга.ру, в России в сентябре предложили установить минимальные цены на пиво.
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