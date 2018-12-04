Меньше солода, больше сахара. В России собираются изменить вкус пива

Российские производители пива могут изменить состав и технологию производства напитка

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) представил проект технического регламента безопасности алкогольной продукции. Документ предполагает, что до 50% солода в пиве можно заменять зерном и сахаросодержащими продуктами. Сейчас доля сахара может составлять не более 20%.

Регламент уже одобрила коллегия Евразийской экономической комиссии. Планируется, что 5 декабря документ рассмотрят члены совета комиссии. Если проект одобрят, то требования станут обязательными для производителей.