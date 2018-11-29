В Ставропольском крае женщина убила знакомого после предложения заняться сексом

В поселке Передовом Ставропольского края женщину обвинили в убийстве знакомого, который предложил ей вступить в половую связь

По данным следствия, вечером 4 июля 33-летняя местная жительница выпивала со знакомым в своей квартире. В какой-то момент мужчина предложил ей заняться сексом. В ответ женщина ударила его ножом в спину, от чего он умер.

Женщину обвинили по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Материалы дела направили в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщали Юга.ру, на Ставрополье мужчину приговорили к 14 годам колонии строгого режима за изнасилование 13-летней падчерицы.