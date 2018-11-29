В Ставропольском крае женщина убила знакомого после предложения заняться сексом

Ставропольский край

Распечатать

В поселке Передовом Ставропольского края женщину обвинили в убийстве знакомого, который предложил ей вступить в половую связь

По данным следствия, вечером 4 июля 33-летняя местная жительница выпивала со знакомым в своей квартире. В какой-то момент мужчина предложил ей заняться сексом. В ответ женщина ударила его ножом в спину, от чего он умер.

Женщину обвинили по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Материалы дела направили в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщали Юга.ру, на Ставрополье мужчину приговорили к 14 годам колонии строгого режима за изнасилование 13-летней падчерицы.

Секс Следственный комитет смерть Убийство
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

СКР: В перестрелке на Гагарина в Краснодаре пострадали сотрудники Росгвардии
Двое взрослых и ребенок пострадали при взрыве газа в многоэтажке в Махачкале
Стали известны подробности перестрелки с полицией в Краснодаре
Мэрия Майкопа вынесла предупреждение подрядчику из-за плохой расчистки дорог от снега
Очевидцы: В Краснодаре неизвестный стрелял в полицейского и был убит
В Ставропольском крае женщина убила знакомого после предложения заняться сексом

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале